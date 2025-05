L’Italia piange un mito: addio ad una leggenda dello sport

Lo sport italiano piange un altro lutto, giunto a pochi giorni da un’altra tragedia per gli appassionati. Era una vera leggenda.

Lo sport italiano sta accusando un lutto dopo l’altro, in questo maggio davvero difficile da digerire per gli appaianti di sport di una certa età. Il 20 maggio, si era spento il campione di pugilato Nino Benvenuti, un’icona di questa disciplina che ha avuto comunque la possibilità di raggiungere una veneranda età, lasciandoci tante testimonianze della sua carriera.

Non è però finita qui: proprio oggi, è infatti arrivata la notizia che un altro sportivo molto longevo, un’icona della disciplina sportiva che ha praticato per tanti anni e che ha continuato a seguire dietro le quinte dopo il suo ritiro dallo sport attivo, si è purtroppo spento. Per chi segue questo sport in cui noi italiani siamo molto rinomati, sarà un colpaccio.

All’età di 92 anni, quest’uomo aveva con se la testimonianza di una carriera che pochi altri nel suo sport possono anche solo pensare di vantare. Anche se purtroppo per i cari e i fans sono momenti in cui scacciare le lacrime e la tristezza è impossibile, una cosa possiamo dirla: l’eredità lasciata da questo atleta è immensa e siamo sicuri che traccerà un sentiero da seguire per chi sceglierà di fare il suo stesso sport.

Addio all’ufficiale dello sport

Si è spento ad oltre 90 anni Giancarlo Gutierrez, uno degli sportivi più noti del mondo dell’equitazione italiana, un atleta passato oltre quasi un secolo di questa disciplina che, negli anni venti e trenta, era un mondo quasi del tutto proprio degli ufficiali dell’esercito. Anche Gutierrez era un militare di carriera che ha raggiunto il ruolo di Generale dell’Arma dei Carabinieri.

A dare il triste annuncio, la Federazione Italiana Sport Equestri che non ha mancato di ricordare la caratura umana e lo spirito di sacrificio del cavallerizzo: “Il Presidente FISE Marco Di Paola, il Consiglio Federale e tutto lo staff federale esprimono il più sentito cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari”, si legge sul sito ufficiale dove è stato dedicato un articolo in ricordo al generale.

L’episodio sportivo più famoso della carriera del Generale è stato sicuramente la partecipazione alle Olimpiadi di Stoccolma del 1956 quando all’età di soli 23 anni Gutierrez fu in grado di piazzarsi settimo su cinquantasei partecipanti, un risultato sicuramente di rilievo. Numerose anche le sue partecipazioni alla Coppa delle Nazioni e, in ultimo, importante la sua attività “dietro le quinte” come valorizzatore dei avalli italiani, con particolare riferimento al famoso allevamento di Nora che visitava regolarmente.