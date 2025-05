Schumacher, la novità mette i brividi: fan a bocca aperta

Questo non se lo aspettava nessuno. Ancora una volta, Schumacher ha stupito tutti.

Fin dal primo giorno in cui è sceso su una pista di Formula Uno il pilota tedesco Michael Schumacher ha fatto capire di non essere un uomo comune, di essere uno di quegli sportivi che nascono una volta per generazione e che hanno la capacità più unica: quella di saper stupire il pubblico, ora con una rimonta all’ultimo minuto, ora con il sorpasso con tutti i fattori contro che riesce per miracolo, ora per la vittoria che serve proprio al momento giusto.

Schumacher è stato purtroppo sorprendente – anche se ovviamente in negativo – nel modo in cui è sparito dalle scene pubbliche, con il sette volte campione del mondo che si è trovato da un giorno all’altro bloccato a letto, o almeno si presume, per una caduta in sci. Assurdo che sia stato un evento così mondano a strapparci un atleta che ha rischiato la vita ogni singolo giorno correndo in una delle auto più veloci del pianeta per lavoro.

Anche in questa situazione però Schumacher e soprattuto gli echi della sua leggendaria carriera continuano a stupire, con una notizia arrivata nelle ultime ore che ha confermato ciò che pochi osavano credere: anche in queste condizioni di salute ignote il campione ha battuto ancora una volta un pronostico. Lo provano i fatti, ecco perché.

La perla di Schumi vale una fortuna

Si sapeva da tempo che in occasione del Gran Premio di Monaco sarebbe stato messo su un altro evento importantissimo ossia l’asta per vendere la Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher nella stagione che lo avrebbe consacrato nell’olimpo dei grandi consegnandogli il quarto titolo ufficiale. Quell’anno magico di cui i tifosi del Cavallino sentiranno ovviamente la mancanza ad oggi vide Ferrari schiacciare McLaren grazie ad una vettura molto performante, il contrario di quello che sta avvenendo ora nel campionato…

Nostalgia a parte però, la vettura definita come “Il gioiello della corona” dai collezionisti ha fatto salire le quotazioni più del previsto. Se un’auto simile era stata venduta a 7,5 milioni di euro qualche anno fa, la F2001 di Michael del quarto titolo è stata piazzata ad un ignoto – e ricco – collezionista alla cifra record di ben 16 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quanto previsto dagli esperti.

Possiamo dire senza mezzi termini che Michael Schumacher continua a stupire anche dopo il ritiro e tutto ciò che ne è conseguito. E l’unico “lato positivo” di una Ferrari che va così male è che difficilmente il suo rivale Lewis Hamilton gli porterà via il record di vittorie prima di ritirarsi, mantenendo la leggenda intatta per chissà quanti anni.