Follia Bagnaia, non può essere vero: immagini impressionanti

Le ultime dichiarazioni di Pecco Bagnaia fanno venire i brividi. Se fosse vero, sarebbe un vero record mondiale.

Correre in MotoGP significa avere per le mani alcuni dei bolidi più potenti del pianeta. Si, le motociclette hanno in media meno cavalli delle auto da corsa. Il fatto che però pesino così poco e che il rapporto tra chili e cavalli sia palesemente in favore di questi ultimi rende queste due ruote “armi” terra terra in grado di toccare velocità stellari.

Servono sangue freddo e nervi di acciaio per correre su veicoli simili, entrambe qualità che Francesco Bagnaia, pluricampione con Ducati che ha sempre sfoggiato prestazioni assurde quando ha trovato il feeling giusto con la sua due ruote, ha in abbondanza. Del resto il pilota italiano negli ultimi anni ha avuto modo di guidare quelle che sono le moto più veloci della griglia.

Anche sapendo questo dettaglio, era difficile immaginare che il campione italiano fosse riuscito ad arrivare a tanto. Le sue ultime dichiarazioni, infatti, parlano di un risultato fuori di testa anche per una motocicletta sportiva di questo calibro. Andiamo a vedere perché le parole del pilota hanno scosso così tanto la comunità sportiva.

Velocità fuori di testa: Bagnaia si spinge al limite!

Quanto può arrivare a toccare una motocicletta da MotoGP se viene lanciata al massimo della sua potenza su un rettilineo? Ci sono vari esperti che ipotizzano che questi mezzi potrebbero pure toccare i 400 chilometri orari, se le piste non avessero curve. Cifre stellari. Per il momento però, è probabile che quanto fatto da Bagnaia sia uno dei record ufficiosi nel campo delle due ruote.

In una recente intervista ribattuta su MotoSprint il campione ha dichiarato di aver portato al limite la sua Panigale V4 S 2025 sul Circuito del Mugello: “Ho girato in 1.50, in gara scendiamo a 1.47. Con la Panigale a Mugello ho toccato i 347 chilometri orari!”, fa sapere il campione riferendosi alle prestazioni del bolide italiano. Una cosa davvero fuori di testa, se pensate bene a questa cifra.

Per ora, il record ufficiale registrato appartiene a Brad Binder che al GP d’Italia del 2023 ha toccato la velocità di ben 366 chilometri orari. Il primato di Bagnaia, insomma, non è tanto lontano e non è impossibile che sotto le giuste condizioni e nella pista adatta la Panigale possa davvero insidiare il primato, ora in mano a KTM. Lo vedremo assieme ad Aragona, dove si correrà la prossima gara.