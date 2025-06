Follia Hamilton, fan stravolti: lo hanno visto tutti

Questa volta il pilota britannico ha superato tutti i limiti. Non è passato inosservato, non che lui abbia provato a non farlo vedere!

Non deve essere facile, milioni e auto veloci a parte, essere nei panni di Lewis Hamilton, specialmente quest’anno. Il campione di Formula Uno che sta lottando per imporsi anche con una SF-25 non proprio all’altezza delle scuderie che dominano la classifica è sempre al centro dei riflettori ed il suo nome è sempre in bocca ai giornalisti e non sempre per ragioni positive.

Ora, non è che Lewis dia l’idea di essere un uomo a cui dispiacciono la fama, i riflettori ed apparire sempre al massimo della forma e alla moda: i suoi look fuori di testa hanno colpito il pubblico fin dai suoi primi giorni in una vettura, anche in contrasto con lo stile spesso sobrio e quasi “noioso” dei colleghi. Del resto la Formula Uno è uno sport per gentiluomini dove per anni è stato considerato poco appropriato ostentare il proprio lusso. Team Heskets a parte!

Questa volta però il campione indossava qualcosa che non poteva davvero non attirare l’attenzione dei media e degli esperti che hanno subito riconosciuto l’importanza di questo dettaglio. Ecco la passione che è “costata” al campione inglese tutta questa attenzione dei media. E voi, durante la conferenza stampa, ve n’eravate accorti?

Hamilton, un dettaglio costoso

Il pilota si è presentato alla conferenza stampa che anticipa il GP di Spagna con un costosissimo orologio al polso: si tratta di un Richard Mille RM43-01, un’edizione limitata di uno dei marchi più famosi del panorama. Fondata nel 2001, l’azienda svizzera piuttosto giovane rispetto a realtà com Vacheron Constantin o Omega si è imposta sul mercato anche grazie al fatto che i piloti di questo sport usano quasi solo dei RM!

Visto lo stile del pilota, Hamilton non poteva non scegliere qualcosa di molto vistoso: l’orologio creato per festeggiare il compleanno del Cavallino e prodotto in sole 75 unità, come gli anni compiuti dalla squadra alla sua uscita, si basa su una struttura di titanio, alluminio e vanadio. I meccanismi che attivano l’orologio sono complessi quanto delicati e la sua precisione spacca letteralmente il secondo.

Come tutti i Richard Mille, anche questa edizione ha un costo fuori di testa per i normali cittadini: pensate che in media un RM costa sui 400mila euro ma questo nello specifico ha un costo che oscilla tra 1,3 ed 1,5 milioni di euro con quello di Hamilton nello specifico che vale qualcosa in più, a causa della livrea in carbonio unica. Un vero gioiello che Lewis non si è certo preoccupato di non far vedere, davanti alle telecamere.