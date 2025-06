Paura Bagnaia, confessione sconvolgente: “Mai sentito”

Anche Pecco può avere paura di qualcosa che va troppo veloce. La nuova esperienza del pilota italiano è da brividi.

La stagione di Francesco Bagnaia in Ducati Lenovo procede come era iniziata, con il pluricampione italiano, in grado di portare a casa il titolo nel 2022, difenderlo nel 2023 per poi vederselo strappare dall’infortunato Jorge Martin nel 2024, che si trova stabilmente al terzo posto in classifica piloti, superato dai Fratelli Marquez che sono davvero inarrestabili.

Ora, Bagnaia è uno degli uomini “più veloci” al mondo e sicuramente non è una persona che si spaventa della velocità o in generale che si stupisce facilmente. Dopo tutto proprio in questi giorni ha detto di aver portato vicino ai 350 chilometri orari la sua Panigale V4, una cosa che pochi uomini sulla faccia della Terra possono vantarsi di aver fatto.

Eppure, qualcosa ha shoccato perfino un pilota veterano come lui. Un’esperienza tutta nuova che se ha “turbato” così tanto un pilota di MotoGP chissà cosa potrebbe far provare ad un normale guidatore. Andiamo a vedere qual è stato il momento in cui il campione italiano si è reso conto di avere per le mani qualcosa di davvero fuori dalla norma.

Mai visto nulla del genere, Bagnaia è scosso

Sappiamo che il pilota italiano ha anche una grande passione per le supercar oltre che per le super moto. Di recente ha avuto modo di provare in anteprima la Lamborghini Temerario, nuovo bolide della casa di Sant’Agata che ancora una volta, esibisce un possente motore termico. La supercar è una Lambo dura e pura con caratteristiche da urlo.

La Temerario unisce il motore termico V8 a tre propulsori elettrici per una potenza totale di 920 cavalli che le consente uno stacco da 0 a 100 in soli 2,7 secondi e di toccare 343 chilometri orari di velocità massima, una top speed molto vicina a quella delle moto da MotoGP in rettilineo quindi. L’auto arriverà ai primi clienti nel quarto trimestre del 2025 ed è stata pagata ben 315mila euro da chi l’ha acquistata.

Un bolide in grado di impressionare perfino un pilota professionista a quanto pare: “Non avevo mai sentito nulla del genere”, ha detto Bagnaia dopo aver provato in pista la macchina. “Sembra quasi di non guidare una macchina turbo ma un aspirato con un’erogazione più performante. Arrivare a 10.000 giri è incredibile e mi ha veramente stupito molto, così come la facilità di guida”. Un bolide eccitante e facile da guidare, insomma. O almeno per uno come Pecco.