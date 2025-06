Suona l’allarme Ferrari, giallo ai box: l’inchiesta inchioda la Rossa

Nella stagione più dura di Ferrari scoppia un caso importante, destinato a far parlare. Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte nei box della squadra.

Il mondo della Formula Uno è caratterizzato da regole ferree che, quando vengono aggirate, possono portare a sanzioni, perdita di punti e all’eventualità più temuta da ogni squadra che si rispetti: la squalifica. Non sono poche le stagioni decise anche all’ultimo minuto da un provvedimento della FIA di questo tipo, in grado di ribaltare totalmente una stagione positiva in una pessima.

Questi casi si possono verificare quando una scuderia, per esempio, si rende conto che il design della sua vettura ha degli evidenti limiti e lancia un pacchetto di aggiornamento a stagione in corso. Che poi, guarda caso, è proprio quello che sta succedendo in Ferrari con la scuderia che ha già annunciato l’intenzione di sostituire le sospensioni posteriori ed altri componenti.

Prima di arrivare a questo però, bisogna venire incontro alle nuove regole della FIA sull’ala anteriore dell’auto, un componente fondamentale per l’aerodinamica della macchina che a quanto pare, il team di Maranello ha deciso di rimpiazzare. Ma ci sono stati alcuni problemi che Formula Passion ha riportato, a giudicare dai movimenti avvenuti dietro i box della Ferrari.

Controlli all’ultimo minuto, mistero Ferrari

Secondo quanto riportato dalla pagina, alcuni ingegneri Ferrari sarebbero stati visti poco prima delle qualifiche per il GP di Spagna aggirarsi nei pressi del garage della FIA dove erano presenti alcuni commissari ufficiali con gli alettoni frontali delle due monoposto, quella di Leclerc e quella di Hamilton, a 40 minuti dall’entrata del regime delle “porte chiuse” pre qualifiche.

Difficile dire che cosa sia accaduto ma l’ipotesi più probabile è che abbiano dovuto svolgere qualche test dell’ultimo minuto sulla flessibilità degli alettoni, magari davanti agli incaricati della FIA che hanno dovuto vigilare sul rispetto delle regole in merito all’immatricolazione del componente. Il test sembra essere andato a buon fine, in ogni caso, dato che non abbiamo ricevuto notizie su penalizzazioni o squalifiche,.

A questo punto però sorge il dubbio che qualche altro team possa aver richiesto un’indagine su Ferrari, magari per cercare di penalizzare ulteriormente la squadra che sta tentando di risalire la china. Impossibile saperlo adesso ma sicuramente, nelle prossime ore, avremo altre informazioni in merito. L’importante è che Ferrari possa correre regolarmente e che i componenti abbiano passato eventuali test dell’ultimo minuto.