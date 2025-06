Si separano le strade di Marco Giampaolo e del Lecce. Questo il comunicato ufficiale da parte del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.