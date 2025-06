Inter, Carlos Augusto: “Il nuovo staff ha portato idee nuove, stiamo bene tutti insieme”

Dopo il pareggio contro il Monterrey all’esordio del Mondiale per Club, Carlos Augusto ha detto la sua: “Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare perché lottano su ogni pallone. Abbiamo iniziato male, poi abbiamo trovato le misure. Potevamo vincere, ma ora abbiamo altre due partite per fare bene. Qui la palla girava con più difficoltà e c’era molto caldo. Ma non mi piace trovare scuse, vale per tutte e due le squadre. Con un campo così il calcio è meno bello. Il nuovo staff ha portato idee nuove e stiamo bene tutti insieme. Sappiamo la forza del nostro gruppo e dobbiamo continuare il nostro percorso.”