Inzaghi: “All’Inter ho ricevuto molto più di quanto ho dato. Separarsi la scelta giusta”

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, è tornato sulle circostanze del suo addio all’Inter, arrivato dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG: “Se è il prezzo da pagare per quattro anni all’Inter, sono felice di farlo. Ho ricevuto molto più di quanto ho dato: dai tifosi, dai dirigenti, dai giocatori. So che mi mancherà tutto, anche le critiche più ingiuste. Ma ho dato tutto e credo che, per il bene dell’Inter, separarsi fosse la scelta giusta, anche se dolorosa per tutti. Dopo anni all’Inter, avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone. Volevo cambiare mentalità, stile di gioco e affrontare nuove sfide. Non c’era un altro club che desiderassi allenare: ho scelto l’Al-Hilal”.