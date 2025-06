Manchester City, che bordata di Guardiola a Grealish: “Deve ritrovare sé stesso”

Jack Grealish resta a casa, niente Mondiale per Club con il Manchester City. Decisione tecnica, chiarissima, firmata Pep Guardiola: “Jack è un giocatore eccezionale. Ma l’unica ragione per cui non ha giocato la scorsa stagione è stata una mia decisione. Abbiamo pensato fosse meglio per lui restare in Inghilterra. Deve ritrovare sé stesso, tornare ad essere quel giocatore che fu protagonista nel Triplete o all’Aston Villa. Senza di lui non avremmo fatto il Triplete. Ma negli ultimi due anni ha giocato troppo poco. Deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco, la voglia di giocare ogni tre giorni”.