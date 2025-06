Premier League 2025/26, la prima giornata: subito Manchester United-Arsenal

La Premier League 2025/26 prenderà il via venerdì 15 agosto con il match tra Liverpool e Bournemouth ad Anfield. La squadra di Arne Slot cercherà di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Esordio impegnativo per il Manchester City di Guardiola, che farà visita al Wolverhampton. Prima assoluta in Premier per Thomas Frank sulla panchina del Tottenham, che ospiterà il Burnley.

Riflettori puntati anche sul Sunderland, i Black Cats esordiranno davanti al proprio pubblico contro il West Ham. Domenica 17 agosto subito big-match Manchester United-Arsenal a Old Trafford, il Chelsea affronterà il Crystal Palace a Stamford Bridge. La stagione si chiuderà il 24 maggio 2026.

La prima giornata della Premier League 2025/26

Venerdì 15 agosto

Liverpool – Bournemouth

Sabato 16 agosto

Aston Villa – Newcastle

Brighton – Fulham

Nottingham Forest – Brentford

Sunderland – West Ham

Tottenham – Burnley

Wolverhampton – Manchester City

Domenica 17 agosto

Chelsea – Crystal Palace

Manchester United – Arsenal

Lunedì 18 agosto

Leeds – Everton