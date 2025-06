Juve, Conceicao e Kolo Muani dopo il 5-0 all’Al Ain: doppio messaggio ai bianconeri

Ai microfoni di DAZN Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il 5-0 all’Al Ain. Le dichiarazioni di due attaccanti della Juventus.

CONCEICAO – “Sono molto felice, ma prima di tutto per la vittoria. Abbiamo cominciato bene, volevamo vincere e lo abbiamo fatto, continuiamo così. Lavoriamo tutti i giorni per stare bene fisicamente. Con il lavoro veniamo qui e dimostriamo quello che abbiamo mostrato oggi. Oggi abbiamo trovato la vittoria, andiamo avanti. A me piace giocare (ride, n.d.r.), dove il mister mi mette io devo fare il meglio per mostrare la mia qualità”.

KOLO MUANI – “Sono molto felice di aver vinto la partita e di aver fatto due gol, abbiamo fatto una grande partita e siamo pronti per la prossima. Abbiamo chiuso la stagione con una buona condizione fisica, mi sento bene. Sono felice sì, sono contento, ogni giorno sorrido. Mondiale? Voglio solo giocare bene con i miei compagni e spero di segnare ancora”.