Juve, Tudor: “Siamo andati forte! Gatti? Non ha più male”

Al termine della sfida vinta per 5-0 contro l’Al Ain all’esordio nel Mondiale per Club, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ai microfoni di DAZN. “Sono contento, sì. Loro hanno spinto all’inizio, abbiamo risposto nel modo giusto. Un bel risultato, dà fiducia”.

Gol? “Siamo andati forte, poi ho detto di abbassare il ritmo nel secondo tempo per questo caldo, potevamo fare meglio in questo nel gestire, ma l’Al Ain ha giocatori di qualità interessanti. Prestazione? Noi giochiamo in questo modo e vogliamo andare avanti, non è neanche facile gestire questa cosa di frenare alla fine, vogliono andare avanti. Ma va bene”.

Singoli – “Conceicao? Sta bene, così come Kolo Muani. Sono contento anche per Gattone (Gatti, n.d.r.) e per Koopmeiners. Gatti? Non ha più male, si è fatto sentire”.