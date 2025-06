Juventus, Alberto Costa: “Giochiamo ogni partita per vincere”

Alberto Costa, nel post-partita di Juve-Al Ain, ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Giochiamo ogni partita per vincere, è stato così anche stasera e lo sarà per tutte le prossime gare. Ringraziamo i tifosi presenti stasera, sono molto importanti e rappresentano una grande fonte di motivazione per noi”.