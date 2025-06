Kavucku (vice presidente Galatasaray): “Osimhen? Deve decidere, stiamo lavorando giorno e notte”

Victor Osimhen potrebbe essere uno dei volti di questo mercato estivo. Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, è intervenuto in conferenza stampa pochi istanti fa per chiarire la situazione a proposito del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli e dalla clausola rescissoria valida per l’estero: “Osimhen deve decidere. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte”.