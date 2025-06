Lazio, Mandas: “La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo”

Una volta chiuso l’affare, il D.S. dell’OFI Creta mi ha detto di andare a Roma, firmare con la Lazio e tornare qui in prestito. Una volta lì, mi hanno fatto aspettare più di un’ora in un ufficio. Il direttore è uscito e mi ha detto che il mister Sarri aveva deciso che sarei rimasto qui, ci ho messo un po’ ad accettare.

Mercato? L’anno scorso il Wolverhampton ha contattato la Lazio, ma il club non ha voluto prendere in considerazione una mia partenza. Hanno detto che sarebbero tornati l’anno prossimo. La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo”.