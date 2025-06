Ozbek (Presidente Galatasaray): “Calhanoglu? Ci ho parlato, ecco com’è andata”

Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu potrebbero essere due dei volti di questo mercato estivo. Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, è intervenuto in conferenza stampa pochi istanti fa per chiarire la situazione a proposito del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli e dalla clausola rescissoria valida per l’estero: “Osimhen deve decidere. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte”.

La parola poi è passata al presidente del Gala, Dursun Ozbek, che ha commentato i rumors riguardo un possibile ingaggio di Calhanoglu dall’Inter: “Hakan Çalhanoğlu è la luce dei nostri occhi. È un giocatore importante, ogni squadra lo vorrebbe. Il mio incontro con Hakan non è stato un incontro di mercato. Un gruppo di amici stava parlando al telefono con Hakan, quando mi hanno visto mi hanno passato il telefono. Ci siamo salutati, mi ha detto che fin da bambino è tifoso del Galatasaray. Io gli ho augurato il meglio. È molto importante che si sappia che è andata così”.