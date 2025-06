Mondiale per Club, cade a sorpresa il PSG. Si risveglia l’Atletico Madrid e il Botafogo vola

Situazione piuttosto ingarbugliata nel Girone B del Mondiale per Club: nella notte il PSG è stato sconfitto dal Botafogo per 0-1, con i brasiliani a quota due vittorie. Decisiva la rete del solito Igor Jesus nella prima frazione di gioco. I Seattle Sounders, ormai eliminati, incappano nel secondo ko di fila contro l’Atletico Madrid che dopo essere stato surclassato dai parigini risorge contro gli americani con un secco 1-3 nel segno di Barrios, autore di una doppietta, e Witsel.

Le parole dell’allenatore dei transalpini, Luis Enrique, dopo il ko contro i bianconeri: “E’ la squadra che ha difeso meglio contro di noi in questa stagione, sia in campionato che in Champions League. Hanno giocato in modo compatto, uniti. Non abbiamo creato tante occasioni come al solito. Siamo abituati a giocare contro blocchi bassi, ma è molto difficile. Complimenti a loro. Sappiamo quanto sia difficile questa competizione. Dobbiamo pensare all’ultima partita. È una competizione molto breve; si può essere eliminati in fretta. Potrebbero esserci tra squadre a pari punti nel nostro girone. Nessuno sa chi passerà; il girone è aperto”.

All’Atletico Madrid per passare il turno serve un miracolo contro il Botafogo: i Colchoneros dovranno vincere almeno con tre gol di scarto. “Dal primo match in poi sono tutte finali. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo segnare tre o quattro gol. Non siamo stati concreti e abbiamo sofferto. Per fortuna, Pablo ha segnato un gran gol per chiudere la partita. Contro il Botafogo sarà durissima. Sono squadre con personalità, centrali forti e attaccanti veloci. È una finale, e dobbiamo entrare da quella porta”, ha dichiarato l’allenatore, Diego Pablo Simeone in conferenza.

Botafogo vicinissimo agli ottavi così come il PSG che dovrà affrontare il fanalino di coda dei Seattle Sounders e con la squadra del Cholo a cui serve un’impresa…