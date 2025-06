Napoli, ancora Conte: “McTominay? Non pensavo arrivasse! Lukaku voleva tornare a lavorare con me”

Seconda parte dell’intervista di Antonio Conte a Federico Buffa Talks su Sky Sport in cui l’allenatore del Napoli racconta alcuni retroscena: “L’anno fermo è stato per me fondamentale, quello dopo il Tottenham. Sono rimasto a casa e ho studiato veramente tanto. Avevo scelto di fermarmi perché quando sei concentrato sulla tua squadra non vai a vedere situazioni interessanti che possono esserci in giro in Italia, in Premier o in Europa. Così ho sfruttato la sosta forzata per studiare tanto col mio subbuteo che c’è sempre. Tante situazioni le rivedo lì. Per me è di grande aiuto vedendo e registrando tantissime partite”.

Il tecnico salentino si fossilizza sui singoli: “McTominay lo conoscevo benissimo, è cresciuto in Premier col Manchester. Lo vedevo che quando giocava era sempre impattante ma vedevo che non veniva utilizzato in maniera determinante e da uomo cardine dal suo club. Difficilmente lo faceva, non era quasi mai titolare. Ne avevamo parlato con Manna. Lui mi aveva detto che era una situazione che si poteva fare se si combinavano alcune situazioni. A volte i direttori ti raccontano anche storielle per tenerti buono (ride, ndr). Ma se tu mi dici: credevi che arrivasse al 100%? Io ti avrei detto di no, anche perché non avevamo le coppe. Invece alla fine è arrivato e sono rimasto molto contento. Manna è stato molto bravo. Ripeto, non pensavo potesse arrivare“.

“Lukaku? Lui è stato tutta l’estate a rifiutare tante offerte, anche vantaggiose. Voleva Napoli. Non ha fatto problemi sul fatto di non giocare le coppe. Voleva tornare a lavorare con me. E’ un ragazzo buono, veramente buono. Non è sempre rose e fiori con lui, come tutti, c’è sempre la carota e il bastone per un ragazzo che mi ha dato e mi darà sempre tutto in campo, poi può essere 100 o 50 ma mi darà sempre tutto quello che ha nelle sue possibilità”.

Un Napoli che ha al primo anno di Conte ha vinto dopo due anni il quarto Scudetto della sua storia con l’allenatore salentino che nonostante i tanti rumors estivi ha deciso di restare in azzurro con l’obiettivo di portare il Club di Aurelio De Laurentiis sempre più in alto!