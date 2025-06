Inter, le parole di Bastoni, Carlos Augusto, Asllani e Carboni

Kristjan Asllani, Valentin Carboni, Carlos Augusto e Alessandro Bastoni hanno parlato così in zona mista dopo la vittoria dell’Inter sull’Urawa Red Diamonds.

Kristjan Asllani: “Siamo stati in difficoltà, nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e abbiamo fatto meglio. Bravi a portare a casa questa vittoria, era importante. Una squadra come la nostra non deve subire gol, bisogna rivedere questi errori. Difficoltà tattiche? No ma sicuramente siamo stati ancora insieme, serve tempo. Nel secondo tempo comunque siamo stati più bravi”.

Valentin Carboni: “Sono molto contento di aver vinto, di essere tornato dopo mesi di infortunio e aver aiutato la squadra. In questi mesi ci sono stati periodi difficili ma ho sempre avuto fiducia, il mister mi aiuta e mi ha dato questa possibilità. Rimanere qui? Ora penso alla prossima partita”.

Carlos Augusto: “Sapevamo di affrontare una squadra organizzata, dopo il gol si sono chiusi e sapevamo fosse diffiicle. Abbiamo il coraggio di giocare, è stata dura ma siamo riusciti a vincere. Si è smarrita la fiducia? Non vogliamo fare certi errori, nel secondo tempo abbiamo avuto la voglia di vincere, abbiamo creato molte occasioni. Con il River ora sarà difficilissima”.

Alessandro Bastoni: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, siamo stati bravi poi a reagire nonostante le loro linee chiuse, è venuto fuori l’orgoglio. C’è stanchezza mentale, il mister ci sta dando nuova linfa, speriamo di continuare così. Sucic e Carboni, Pio Esposito? Noi senatori dobbiamo aiutarli a integrarsi, e aperti a ricevere nuove energie”.