Koopmeiners: “Voglio dimostrare di essere davvero da Juve!”

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, senza troppi giri di parole. “Mi sento molto meglio, mi sto allenando con continuità, anche in questi giorni in America. Ne ho parlato con Tudor, gli ho detto che ho sensazioni migliori ma ho ancora bisogno di un po’ di tempo per reggere tutti i novanta minuti”.

Il Mondiale per Club. “È una competizione importante anche dal punto di vista personale – spiega – voglio tornare protagonista, ma soprattutto vincere il mio primo titolo con la Juve”.

Pressione? “Quando spendono 50-60 milioni per te e il rendimento non è quello che tutti si aspettano, è normale che la gente pretenda tanto. Io lo capisco. E sento la responsabilità: so che posso fare molto meglio, e lo farò. Perché io mi sento da Juve”.