La Juve e altre 3 agli ottavi di finale del Mondiale per Club: Tudor manda un messaggio forte al City!

Dopo il poker della Juventus sul Wydad Casablanca, Igor Tudor, allenatore dei bianconeri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SportMediaset lanciando un messaggio al Manchester City che nella notte ha superato l’Al Ain per 6-0. Come rivelato da Opta Paolo, Secondo quanto riportato da OptaPaolo, la Juventus ha segnato 14 reti nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni, esattamente quante ne aveva realizzate nelle 14 gare precedenti (14) con la formazione bianconera che ha staccato il pass per gli ottavi di finale.

I numeri incredibili in questo Mondiale per Club. “Bei numeri, belle prestazioni. Non partite facili come sembra dal risultato però meritatissima. Abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto tanti gol. Bene, bene”.

Il Manchester City? “È una bella partita, sono partite un po’ diverse dal punto di vista del ritmo, poi c’è questa umidità. Si gioca alle 12, alle 3. Sono belle partite da giocare perché sono poche e quindi c’è un’importanza maggiore. Vediamo, bisogna recuperare bene, vedere chi far riposare e chi far giocare. È una bella sfida contro una squadra di livello mondiale.

Stessa formazione? “Ho fatto la scelta che ritenevo migliore per passare il turno, poi non è detto che alla prossima non sarà diversa. Sappiamo com’è il calcio, ci sono anche i 5 cambi che decidono. I minutaggi sono importanti perchè poi tante volte si decide la partita alla fine”.

Quattro squadre qualificate agli ottavi del Mondiale per Club

Con l’ultima giornata ancora da disputare e con la seconda che si è conclusa nella notte, sono ufficialmente quattro le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Bayern Monaco e Flamengo sono state le prime due, rispettivamente del Raggruppamento C e D, mentre in quello G Juventus e Manchester City dopo le vittorie contro Al Ain e Wydad.