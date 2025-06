Mondiale per Club, prima vittoria per il Real. City agli ottavi e secondo pareggio per l’Al-Hilal

Si è conclusa nella notte di ieri la seconda giornata del Mondiale per Club.

REAL MADRID-PACHUCA 3-1

Nonostante le difficoltà per un inizio complicato a causa del rosso al settimo minuto ad Asencio, il Real Madrid vince contro il Pachuca in inferiorità numerica. Le Merengues avanti 2-0 già a fine primo tempo grazie ai gol di Belligham e Guler con Valverde che chiude i giochi nella ripresa. Di Montiel il gol della bandiera dei messicani. Il Real può così festeggiare la sua prima vittoria al Mondiale per Club. Le prime parole di Xabi Alonso: “È stata una vittoria molto importante, le teniamo molto per il contesto in cui è avvenuta. Giocare quasi tutta la partita con un giocatore in meno è molto impegnativo e sono molto soddisfatto dell’intelligenza con cui abbiamo giocato la partita. Rosso ad Asencio? È triste, è un errore che segna la partita: cambia tutto l’approccio, sono cose da cui bisogna imparare. E’ meglio subire 1-0 che essere in dieci uomini per tutta la partita. Ne parleremo con Raúl, dobbiamo cercare di evitare queste cose e il resto mi è già piaciuto”.

MANCHESTER CITY-AL AIN 6-0

Nel Gruppo G, quello della Juventus, vittoria tennistica del Manchester City sull’Al Ain che dopo i 5 gol incassati da Yildiz e compagni ne prende 6 dalla squadra di Guardiola. A segno Gundogan, autore di una doppietta, Echeverri, Haaland, Bobb e Cherki. I Citizens così come la formazione allenata da Igor Tudor staccano così il pass per gli ottavi di finale insieme a Flamengo e Bayern Monaco. Queste le parole di Guardiola a fine partita: “Abbiamo spinto e spinto per segnare un altro gol e provare a essere già primi, ma non ci siamo riusciti. Sappiamo cosa dobbiamo fare contro la Juve per arrivare in vetta. Abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla partita precedente, dimostrando la nostra forza e adattabilità”.

AL-HILAL-SALISBURGO 0-0

Nel Gruppo H secondo pareggio di fila per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che fa 0-0 contro il Salisburgo: i sauditi dovranno vincere l’ultima partita con il Pachuca e sperare che il Real vinca contro gli austriaci per qualificarsi agli ottavi.