Importante aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà: “Noa Lang: il PSV chiede 25 più 5, il Napoli ha offerto 25 più 2, manca poco e oggi si lavorerà in tal senso. Noa Lang ha altre due richieste, una dalla Premier, ma ha messo il Napoli in cima alla lista dei desideri (come Ndoye). Tutto in 48 ore in attesa di definire i dettagli”