Milan, che rimpianto: che talento ti sei fatto scappare

Potremmo perdere giornate intere per divertirci a elencare tutti i nomi alla voce “rimpianto” nei glossari delle big d’Italia e d’Europa. Da affari sfumati per un cavillo a talenti lasciati andare troppo presto per questioni di bilancio o valutazioni affrettate. Uno dei più recenti da aggiungere e forse anche dei più dolorosi a conti fatti, è quello di Milos Kerkez.

Milan, Kerkez ora giocherà al Liverpool

Classe 2003 ungherese, velocissimo, tecnico. Tanto era bastato a Paolo Maldini nell’inverno 2021 per convincersi a portarlo a Milanello. Ai tempi 17enne di buone speranze, con un presente in Primavera e un futuro in prima squadra ancora da scrivere, ma con le pagine bianche davanti solo da riempire. Una chiamata Skype e Kerkez passa dal Gyor, in Ungheria, al Milan. La sua avventura in rossonero, nonostante ottime prestazioni, però finisce presto, perché a gennaio 2022 passa all’AZ. In prospettiva, al Milan, davanti aveva Theo Hernandez nel miglior momento della sua carriera, giovane e straripante.

Forse per questo la cessione per una cifra leggermente inferiore ai 3 milioni di euro, ai tempi, fece poco male. In Olanda però si capisce subito che il ragazzo ha talento, quello giusto già per stare con i grandi. Nei primi mesi gioca poco, chiuso da Wijndal, che però a luglio passa all’Ajax. Ma Pascal Janssen non si sconforta, anzi. Kerkez diventa titolarissimo, segna 5 gol, e si lastrica la strada verso la Premier League a suon di prestazioni luminose. E infatti a luglio 2024 arriva il Bournemouth: 18 milioni e posto in prima classe per l’Inghilterra. 38 presenze su 38, 2 gol e 6 assist. Niente male come biglietto da visita. Altra sessione di mercato, altro squadra. Questa volta il Liverpool, che lo porterà presto ad Anfield per una cifra intorno ai 47 milioni di euro complessivi. E a ripensarci oggi, in casa Milan, difficile non definire Milos Kerkez un rimpianto.