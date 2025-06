Mondiale per Club, Porto e Atletico eliminati. Palmeiras-Botafogo e PSG-Inter Miami agli ottavi

Nel Girone A si qualificano Palmeiras e Inter Miami rispettivamente come prima e seconda, nel raggruppamento B passano PSG e Botafogo. Non basta la vittoria dell’Atletico Madrid contro i brasiliani, anche il Porto saluta il Mondiale per Club. I brasiliani e gli americani pareggiano 2-2, mentre i portoghesi vengono fermati sul 4-4 dall’Al-Ahly, i francesi tornano alla vittoria e travolgono 2-0 i Seattle Sounders, mentre per i Colchoneros decisivo Griezmann.

Mondiale per Club: le quattro gare di ieri

CLASSIFICA GIRONE A

Palmeiras 5

Inter Miami 5

Porto 2

Al Ahly 2

CLASSIFICA GIRONE B

PSG 6

Botafogo 6

Atletico Madrid 6

Seattle Sounders 6

Girone A: Palmeiras e Inter Miami qualificate

Spettacolare pareggio tra Inter Miami e Palmeiras nella notte: i “padroni di casa” avanti 2-0 con Allende e Suarez si fanno recuperare negli ultimi 10 minuti tra l’80esimo e l’87esimo dai brasiliani con Paulinho e Mauricio.

Porto e Al Ahly danno vita a una delle partite più spettacolari dell’intera competizione: pirotecnico 4-4 tra portoghesi ed egiziani, che passano in vantaggio due volte con Abou Ali, nel mentre il momentaneo pareggio di Mora. Nella ripresa nuovo pareggio con William Gomes, prima della tripletta del solito Abou Ali al 51′. Due minuti più tardi ci pensa Omorodion a ristabilire l’ennesima parità, Ben Romdhane al 64′ riporta l’Al Ahly in vantaggio, con Pepe che all’89esimo ristabilisce la parità.

Girone A: PSG e Botafogo qualificate

Il Botafogo nonostante la sconfitta contro l’Atletico Madrid passa il turno e affronterà nel derby brasiliano il Palmeiras, mentre il PSG supera gli americani con un gol per tempo: a segno Kvaratskhelia e Hakimi con la formazione di Luis Enrique che stacca il pass per gli ottavi dove affronterà l’Inter Miami.