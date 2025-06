Mondiale per Club, primo storico gol per Auckland. Flamengo-Bayern e Benfica-Chelsea agli ottavi

Nel Girone C si qualificano Benfica e Bayern Monaco rispettivamente come prima e seconda, nel raggruppamento D passano Flamengo e Chelsea. I lusitani superano i bavaresi con il minimo scarto e si prendono la testa del gruppo, il Mengao pareggia con il Los Angeles FC e blinda il primo posto.

Mondiale per Club: le quattro gare di ieri

CLASSIFICA GIRONE C

Benfica 7

Bayern Monaco 6

Boca Juniors 2

Auckland City 1

CLASSIFICA GIRONE D

Flamengo 7

Chelsea 6

Esperance Tunis 3

Los Angeles FC 1

Girone C: Benfica e Bayern Monaco qualificate

Il Benfica si assicura il primo posto nel raggruppamento grazie alla vittoria con il minimo scarto contro il Bayern Monaco: decide una rete nella prima frazione di gioco di Schjelderup nonostante nella ripresa i bavaresi abbiano pareggiato con Kimmich, gol poi annullato dal VAR. Clamoroso quanto succede tra Auckland City e Boca Juniors: dopo i 16 gol subiti nelle prime due giornate, la formazione australiana conquista il primo punto storico del Mondiale per Club. Dopo l’autogol di Garrow valido per il vantaggio degli Xeneizes, Auckland pareggia con Gray che viene premiato con il titolo di MVP a fine partita.

Girone D: Flamengo e Chelsea qualificate

Il Flamengo consolida il primato in classifica: pareggio per 1-1 contro il Los Angeles FC, accade tutto tra l’84esimo e l’86esimo. Alla rete di Bouanga risponde Wallace Yan con gli americani già usciti dal Mondiale per Club con un turno d’anticipo. Tra Esperance e Chelsea si gioca il secondo posto: tutto troppo facile per i Blues di Enzo Maresca che dilagano per 3-0. Le reti nel primo tempo di Adarabioyo e Delap e nella ripresa di George.