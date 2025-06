Il Manchester City passeggia contro la Juventus: a Orlando finisce 5-2, bianconeri secondi

3 su 3 per il Manchester City di Pep Guardiola che strapazza 5-2 la Juventus: bianconeri secondi con la squadra di Igor Tudor che passa come seconda del Girone e affronterà la prima del Girone H.

Nel primo tempo inglesi due volte in vantaggio: prima Doku all’ottavo, poi il clamoroso autogol di Kalulu sul cross di Nunes. Nel mezzo la rete di Koopmeiners che sfrutta al meglio un errore in disimpegno di Ederson.

Nella ripresa i Citizens dilagano: prima Haaland che segna in apertura il tap-in che vale il 300esimo gol in carriera. Poi Foden sempre a porta vuota dopo l’ennesimo regalo della difesa juventina. Al 76′ Savinho segna un super gol sugli sviluppi da calcio d’angolo. A nulla serve la rete di Vlahovic ben servito da Yildiz con il serbo che va in gol per la seconda volta di fila.

Troppo City per Locatelli e compagno che perdono anche Savona per infortunio: problema alla caviglia per il terzino e condizioni da valutare per il numero 37.