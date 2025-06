Juventus-Manchester City, le formazioni ufficiali: Weah e Mbangula in tribuna

Le scelte di Igor Tudor e Pep Guardiola per la terza partita del Girone G del Mondiale per Club. Samuel Mbangula e Timothy Weah neanche in panchina!

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Koopmeiners, Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Ait-Houri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Savinho, Doku; Marmoush. Allenatore: Pep Guardiola.