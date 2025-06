ESCLUSIVA SI Pedullà: “Ricci-Milan: attesa per la chiusura”

Secondo centrocampista per il Milan? Lo spiega Alfredo Pedullà: “Samuele Ricci e il Milan: tutto è nato mercoledì scorso quando, nel silenzio, vi abbiamo dato la riapertura di una trattativa che era andata per troppo tempo in stand-by. Le tracce già da dicembre-gennaio, ma ci sono tante tracce che poi restano dove sono. Da mercoledì un rapido accordo da 25 milioni, bonus compresi. La chiusura è questione di tempo, tenendo conto che Ricci ora è in vacanza lontano dall’Italia e che non potrebbe fare le visite in tempi strettissimi. Ma il suo desiderio di vestire la maglia rossonera verrà esaudito presto.”.