Del Piero: “Mondiale per Club? Ecco la favorita. Sulla Juventus…”

Alessandro Del Piero ha parlato del Mondiale per club e di come può andare la fase ad eliminazione diretta ai canali ufficiali della FIFA: “Abbiamo l’Inter contro il Fluminense e per me l’Inter andrà avanti. Poi c’è il Manchester City contro l’Al Hilal che sarà una battaglia, questo è sicuro. Credo comunque che comunque il City arriverà ai quarti. Dall’altra parte c’è il mio cuore, sapete che il mio cuore è bianconero e lo sarà per sempre. Spero di sbagliarmi, ma per me il Real Madrid andrà avanti. ma Juve-Real che sfida, e che ricordi. Per quanto riguarda la finale penso che ci saranno i campioni d’Europa del PSG, mentre dall’altra parte il Manchester City. La vincitrice finale sarà… la Juventus! Credo che non possa succedere. Questo è il mio sogno, ma per me vincerà il PSG”.