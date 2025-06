Indiscrezione di mercato fornita da Alfredo Pedullà: “Gaetano Oristanio lascerà probabilmente il Venezia in questa sessione di mercato. Dopo il sondaggio del Torino, nelle ultime ore sull’esterno offensivo ha messo gli occhi anche il Parma che apprezza molto le caratteristiche dell’ex Cagliari. In queste ore gli emiliani stanno definendo i dettagli dell’operazione Bonny-Inter, poi si concentreranno sugli acquisti. E Oristanio è in lista”.