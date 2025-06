L’Europeo Under 21 è dell’Inghilterra: la formazione di Lee Carlsey, nell’ultimo atto della competizione, ha avuto la meglio sulla Germania dopo una partita pirotecnica. Primi 25′ soltanto di marca inglese, con le reti di Harvey Elliott e Omari Hutchinson che fanno ben sperare. La Germania si rialza e accorcia le distanze a fine primo tempo con Nelson Weiper, per poi agguantare il 2-2 al 61′ con la rete di Paul Nebel. Il gol decisivo lo firma Jonathan Rowe al secondo minuto del primo tempo supplementare, 60 secondi dopo il suo ingresso in campo. L’Europeo Under 21 è dell’Inghilterra: Germania sconfitta 3-2.