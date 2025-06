Inter, Zalewski: “Ecco cosa mi ha colpito di Chivu”

Nicola Zalewski è stato riscattato qualche giorno fa dall’Inter. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex Roma ha parlato di cosa lo ha colpito del nuovo allenatore, Christian Chivu: “L’aspetto comunicativo, il rapporto umano che crea. Di Mourinho non abbiamo ancora discusso, ma ci sarà occasione”.

Lei ha detto che la parola predestinato non mi va giù, perché sembra che tutto debba succedere per forza.

“La gente pensa che il talento basti per sfondare: trascura tutto il sacrificio quotidiano che c’è dietro. La domanda che ti devi fare è: cosa vuoi fare da grande? Io volevo fare questo. Cristiano Ronaldo a livello mentale è fuori dal comune”.