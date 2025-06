Jorginho: “Gattuso non mi ha chiamato. Lui è un allenatore importante, credo che l’Italia…”

Intervistato dall’edizione odierna de La Repubblica , Jorginho ha commentato così il momento del calcio italiano: “Siamo sorpresi e dispiaciuti un po’ tutti, perché l’Italia deve stare nell’élite del calcio mondiale. Se Gattuso mi ha chiamato? No, ma fino a quando giocherò ad altri livelli, sarà sempre un onore rappresentare il paese che amo e che mi ha dato l’opportunità di vivere il mio sogno. Se il ct pensa che potrei essere utile non mi tirerò indietro: non rifiuterei mai una convocazione. Vincere il Mondiale col Flamengo potrebbe servirmi a convincerlo, è una buona vetrina”.