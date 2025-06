Nasce ufficialmente l’Associazione Italiana dei Team Manager (A.I.T.M.).

Il comunicato ufficiale

“A Milano, il giorno 8 maggio 2025,

È stata costituita l’Associazione Italiana dei Team Manager (A.I.T.M.), un’organizzazione apolitica e senza fini di lucro nata per

rappresentare e promuovere la figura del Team Manager nel panorama calcistico italiano, sia professionistico che dilettantistico.

L’associazione si propone di unificare la categoria e agire come interlocutore istituzionale e tecnico nei confronti di FIGC, Leghe,

club e realtà internazionali, valorizzando una figura centrale nella gestione operativa delle squadre.

Missione e Obiettivi

L’A.I.T.M. si pone i seguenti obiettivi:

Promuovere il riconoscimento ufficiale del ruolo del Team Manager presso le istituzioni sportive;

Fornire strumenti di formazione, aggiornamento e qualificazione;

Rappresentare gli interessi legali e professionali della categoria;

Sostenere la crescita della cultura manageriale nel calcio;

Costruire una rete nazionale di Team Manager, favorendo collaborazione e condivisione.

Struttura e Cariche Associative

Presidente

Matteo Fabris

Vice Presidente Vicario

Alberto Marangon

Vice Presidenti

Fabio Pinna, Alessandro Cilento

Segretario Generale

Antimo Di Lorenzo

Consiglieri del Direttivo

Ivan Sarra, Matteo Tagliacarne, Alessio Cracolici, Massimiliano Fusani, Marco Lombardo, Alessandro Ursini, Paolo

Mele, Fabio Mariani, Andrea Bonfanti Consolini, Raffaella Masciadri, Nicola Cecconi

Il Consiglio Direttivo, composto da 17 membri, rappresenta in modo equilibrato tutte le categorie del calcio italiano: Serie A, Serie

B, Lega Pro e Serie A Femminile. L’organizzazione prevede inoltre un’Assemblea dei Soci, un Comitato Esecutivo e gli organi di

garanzia statutaria.

Sede Legale in Via Napoli, 143 – Mugnano di Napoli (NA)

Una voce autorevole per i professionisti del calcio:

Con la nascita dell’A.I.T.M., i Team Manager italiani dispongono finalmente di un organismo ufficiale e unitario, volto a tutelare

la professione, favorirne la visibilità e garantire uno standard elevato di competenze e diritti in un settore sempre più complesso e

dinamico.

Per informazioni, adesioni o richieste stampa:

Email: teammanageritaliani@libero.it

Sito web: in costruzione

L’Associazione Italiana Team Manager