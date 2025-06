Psg-Inter Miami, Kvaratskhelia sfida Messi: le ufficiali

Alle 18.00 scenderanno in campo Paris Saint Germain e Inter Miami per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. In campo tutte le stelle degli americani, da Jordi Alba a Messi, passando da Busquets e Suarez. Dall’altra parte assente Dembelé, solo in panchina. In attacco Doué, Barcola e Kvaratskhelia.

Ecco i due 11:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Barcola, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Hernandez, Kamara, Lee Kang-In, Mayulu, Zaire-Emery, Ramos, Dembelé, Mbaye.

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Allen, Falcon, Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Mascherano. A disposizione: Yarbrough, Rios Novo, Avilés, Martinez, Sailor, Rodriguez, Cremaschi, Morales, Picault, Leo Afonso, Obando.