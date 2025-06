Real Madrid, verso la Juventus tra rientri e assenze certe

Tra recuperi dell’ultim’ora e assenze certificate il Real Madrid si appresta ad affrontare la Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club. La banda Xabi Alonso infatti ha ritrovato in gruppo Kyllian Mbabbe.

Rientra Mbappé

Il francese ha recuperato dalla gastroenterite che l’aveva costretto al ricovero ed è ora nuovamente a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Panchina che ritroverà 284 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio patito contro l’Osasuna anche Eder Militao. Assenti poi Mendy, Carvajal, Alaba, Endrick e Camavinga. La formazione dovrebbe essere quindi la stessa vista contro il Salisburgo. Con Courtois in porta, Alexander Arnold, Rudiger, l’ex Huijsen e Fran Garcia in difesa. Tchouameni e Valverde a centrocampo, Arda Guler, Bellingham e Vinicius Jr. Alle spalle del talento classe 2004’ Gonzalo Garcia, già in grado di segnare 2 gol e servire un assist nelle prime 3 gare. Un undici quindi completo e competitivo e pronto ad affrontare la Juventus alla ricerca del passaggio del turno. Una sfida quella ai bianconeri che in casa Real non si affronta dal 2018 quando il match valeva il passaggio del turno in semifinale di Champions League. Allora vinsero i Blancos, 0-3 a Torino e poi sconfitti 1-3 in casa. Ora si deciderà tutto in una gara sola con il Real Madrid che non vorrà mancare l’appuntamento e volare ai quarti del Mondiale per Club.

Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius Jr., Gonzalo Garcia. Allenatore: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; A.Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yilidiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.