Clamoroso, la Salernitana chiede di non giocare nel girone C

Hanno del clamoroso le indiscrezioni per quanto riguarda la prossima stagione in casa Salernitana, secondo quanto riportato dal portale Salernitananews, infatti, il club campano desidererebbe disputare il prossimo campionato nel Girone B e non nel Girone C a causa di 7 trasferte considerate a rischio.

Le parole di Maurizio Milan

Così sull’argomento Maurizio Milan, nella conferenza stampa di presentazione di Daniele Faggiano: “Ho avuto la telefonata del Questore di Salerno, che mi ha detto di aver inoltrato richiesta alla lega per l’inserimento nel girone B, siccome sono state individuate almeno sei o sette trasferte a rischio, mi interfaccerò anche io nelle prossime ore”. L’ipotesi quindi paventata nei giorni scorsi potrebbe diventare realtà, con lo spostamento della Salernitana nel raggruppamento centrale. Ciò comporterebbe lo spostamento di una tra Campobasso e Guidonia Montecelio nel girone C. Le trasferte a rischio per i tifosi granata potrebbero essere le seguenti: Cosenza, Cava de’ Tirreni, Foggia, Benevento, Potenza, Catania e Crotone.

Marani sull’argomento

Così sull’argomento ha parlato Matteo Marani, presidente della Lega Pro: “La territorialità è un caposaldo“. Difficile quindi pensare che la richiesta della Salernitana possa essere accolta.