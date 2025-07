ESCLUSIVA SI – Il Milan rilancia l’offerta per Jashari

Ardon Jashari e il Milan: non è ancora finita. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, i rossoneri vogliono assolutamente portare a casa il centrocampista della Nazionale svizzera attualmente di proprietà del Bruges e dunque rilancerà. L’ex giocatore del Lucerna, arrivato nel campionato belga nel 2024, è fortemente voluto da Igli Tare a la dirigenza rossonera, che vuole metterlo il prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri. Ed ecco perché il club meneghino non molla la presa nonostante la resistenza del Bruges (che già nel 2022 aveva fatto penare i tifosi del Milan nel tira e molla per l’acquisto di Charles De Ketelaere).

Ora il club rossonero, come allora, cercherà di accontentare le richieste del club belga. Ed ecco perché il Milan salirà ulteriormente nella propria offerta per Jashari: la proposta toccherà i 37 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che si avvicina quindi ai 40 milioni di euro richiesti fin da subito dal club fiammingo.