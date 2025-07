Fiorentina, Viti è ufficialmente viola

Adesso è anche ufficiale, dopo Jacopo Fazzini anche Mattia Viti è un giocatore della Fiorentina.

Il calciatore ha prima raggiunto Villa Stuart dove ha svolto le visite mediche per poi trasferirsi al Viola Park dove ha firmato il contratto e rilasciato le prime dichiarazioni: “Appena ho saputo che c’era l’interesse della Fiorentina l’ho detto subito alla mia famiglia: non mi sembrava vero e tutt’ora non mi sembra vero. È un’emozione unica essere qui: tutta la mia famiglia è fiorentina dunque per me è un orgoglio vestire questa maglia. Il mio posto preferito a Firenze? Sicuramente il centro: ci sono sempre stato quando ero piccolo e con gli amici. Un messaggio ai tifosi? Speriamo di fare una grande annata, ci vediamo tutti allo stadio!”.

Continua il mercato

Viti quindi dopo Fazzini, in attesa del comunicato ufficiale per Edin Dzeko e Stefano Pioli con il tecnico che nei prossimi giorni tornerà in Riva all’Arno. Chi a Firenze sia augurano tutti resti è Moise Kean. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 52 valida dal 1 al 15 Luglio e che può essere pagata solo in una sola tranche . Saranno quindi due settimane bollenti quelle che attendono la dirigenza gigliata. Dirigenza impegnata non solo a monitorare la situazione di Moise Kean ma anche a valutare nuovi e possibili ingressi, ed ecco che Sebastiano Esposito può essere il nome giusto per rinforzare l’attacco con i gigliati che visto il contratto in scadenza nel 2026 potrebbero provare ad acquistarlo per 5-6 milioni più bonus. Con Esposito in entrata chi potrebbe essere ceduto è Lucas Beltran. L’argentino interessava al River Plate, sua ex squadra e con la cifra giusta potrebbe lasciare Firenze, anche a titolo definitivo…