Dopo tre anni negli Stati Uniti, in MLS, ora Lorenzo Insigne si ritrova ufficialmente svincolato. L’attaccante italiano classe 1991 infatti ha raggiunto un accordo con il Toronto FC per la risoluzione del contratto vigente fino al 30 giugno 2026 con effetto immediato. Per questa ragione ora Insigne è a tutti gli effetti un parametro zero.