Juventus, Tudor: “Yildiz? In dieci chiedevano il cambio”

Igor Tudor, tecnico della Juventus ha parlato così dopo il ko 1-0 contro il Real Madrid che è costato l’eliminazione ai bianconeri al Mondiale per Club: “Situazione brutta, c’è rammarico, si è dato tutto, alla fine erano in 10 a chiedere il cambio. Sostituzione Yldiz non è scelta tecnica, è stato lui a chiedere il cambio, poi sono arrivati altri 2 con i crampi. Avevo un solo altro slot, condizioni pessime. Il Real è una squadra di primo livello, a noi è mancato gol. Difficile fermarli in contropiede. Alla Juve non manca nulla, ci sono livelli e livelli di squadre. Abbiamo affrontato le squadre più forti del pianeta. Il Mondiale è una grande occasione per i giocatori per testarsi, ora il riposo”