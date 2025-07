Real Madrid-Juventus 1-0, bianconeri eliminati: decide Gonzalo Garcia

Dopo l’Inter, anche la Juventus saluta in anticipo il Mondiale per club, che continuerà senza formazioni italiane. I bianconeri, protagonisti di un buon avvio, cedono il passo al Real Madrid: all’Hard Rock Stadium di Miami finisce 1-0 per la formazione spagnola, grazie alla rete – la terza negli USA – di Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 che oscura anche l’esordio di Mbappé nel torneo. Xabi Alonso vola ai quarti di finale, in programma sabato 5 luglio alle 22 italiane a East Rutherford con la vincente della sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Real Madrid-Juventus 1-0

La squadra di Igor Tudor, comunque ben lontana dalla figuraccia rimediata con il Manchester City, si lecca le ferite e continua a vivere di interrogativi. Il cambio di Kenan Yildiz, per ampi tratti il migliore dei suoi, lascia parecchi dubbi. E nel finale, quando i bianconeri devono raggiungere il pareggio, il tecnico croato inserisce Federico Gatti ma non Dusan Vlahovic, rimasto a scaldare la panchina. Adesso, l’aereo per l’Italia e il nuovo corso bianconero. Con qualche protagonista diverso, a partire dal centravanti serbo.