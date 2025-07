Secondo quanto riportato in esclusiva sul suo profilo X, dal nostro Gianluigi Longari, l’Al Hilal sta negoziando la possibilità di prendere in prestito per la Coppa del Mondo per Club l’attaccante dell’Al Shabab Abderrazak Hamdallah. Affare in conclusione. Ecco il tweet:

