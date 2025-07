Esclusiva Si – Inter, su Sebastiano Esposito la Fiorentina ma non solo

Sebastiano Esposito resta un obiettivo concreto della Fiorentina, come anticipato nei giorni scorsi. Tutto questo a prescindere dal riscatto di Gudmundsson e dalla posizione di Kean. Negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio anche del Cagliari, dopo quello del Parma in un’operazione sganciata da Bonny. Ma la Fiorentina sta continuando a valutare con attenzione e sarebbe la favorita se decidesse, com’è possibile, di uscire allo scoperto dopo quanto raccontato. Sebastiano ha un contratto in scadenza con l’Inter tra meno di un anno. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.