Fiorentina, iniziano le due settimane di Moise Kean

Sono iniziate ufficialmente le due settimane di Moise Kean nell’ultime ore si è infatti attivata la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto del calciatore pagabile solo in unica rata e valida fino al 15 di luglio.

Fiorentina, i quindici giorni di Kean

Saranno quindi giorni caldissimi in casa Fiorentina. Sul calciatore fino ad ora si è paventato l’interesse solo del club Arabo dell’Al-Qadisiya che sarebbe disposto a sborsare l’intera cifra. Offrendo poi al calciatore un contratto da 15 milioni a stagione. Le porte di Kean all’Arabia sono però al momento chiuse con il calciatore che sta molto bene a Firenze e non vorrebbe lasciare il calcio europeo. Soprattuto nell’anno che porta al Mondiale. Su di lui c’è poi sempre l’interesse del Manchester United che valuta però anche altri profili per l’attacco della prossima stagione. Saranno quindi due settimane lunghe quelle che attendono la Fiorentina e Moise Kean con il giocatore che al momento non valuta la cessione e la società che di conseguenza non ha ancora valutato alternative al suo bomber. In un reparto che al momento comprende anche Gudmundsson e Beltran oltre al neo arrivato Dzeko e con Sebastiano Esposito che piace. Per una Fiorentina che in attesa di scoprire quale sarà il destino di Moise Kean punta ad essere sempre più competitiva…