Napoli, tutto su Lang ma non solo

Premere sull’acceleratore per presentarsi al nastro di partenza da favorito e non solo da primo della classe. In casa Napoli si lavora per chiudere la terza operazione dopo quelle che hanno portato all’ombra del Vesuvio De Bruyne e Marianucci e tingere così di azzurro anche Noa Lang.

Napoli, Lang ma non solo

L’accordo tra il giocatore e il Napoli è già stato trovato da circa 10 giorni e ora manca solo quello sui bonus tra le due società per un’operazione che si avvicinerà complessivamente a circa 30 milioni. Le ultime ore sono state quindi fondamentali con le due società che si sono parlate per avvicinarsi all’accordo. Non solo Lang perché in casa Napoli si punta ad inserire in rosa anche un altro difensore che corrisponde al profilo di Sam Beukema.

L’olandese del Bologna è convinto della destinazione azzurra. Il compito di Manna sarà ora quello di convincere la società felsinea e provare a chiudere l’operazione alle condizioni del Napoli. Napoli che lavora poi sempre con il Bologna per Dan Ndoye con lo sviezzero che alla pari del difensore ha una valutazione molto alta circa 40 milioni. Un cifra alta ma che il Napoli potrebbe raggiungere più facilmente in caso si decidesse di puntare su un centravanti meno costoso come Lorenzo Lucca a differenza di Darwin Nunez la quale valutazione fatta dal Liverpool è di molto superiore.