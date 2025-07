Il tempo è spesso un limite per molti, ma per alcuni giovani talenti diventa soltanto un dettaglio. Tra questi spicca Rocco Dente, portiere classe 2008 di proprietà dell’Ascoli, che sta sorprendendo per la sua rapidità di crescita e la maturità mostrata in campo. Nato il 4 luglio 2008, Dente ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nei Giovani Cryos, per poi trasferirsi nel settore giovanile del Bari.

Nell’estate 2024 è approdato all’Ascoli, dove ha avuto la possibilità di esordire in Primavera 2 a soli 16 anni. Nonostante l’età, il giovane estremo difensore ha collezionato 7 presenze per un totale di 566 minuti, mantenendo la porta inviolata in due occasioni. Alto 1,91 m, Dente ha convinto staff tecnico e mister Ledesma con la sua reattività e sicurezza tra i pali, dimostrando una personalità fuori dal comune per un ragazzo della sua età.

Le sue prestazioni hanno confermato le sue qualità e gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento nella squadra Primavera. Attualmente, il futuro di Rocco Dente è ancora da definire, ma si registra un interesse concreto da parte della Cremonese, che appare molto avanti nella trattativa, e dell’Hellas Verona, entrambe intenzionate a puntare su questo giovane portiere dal grande potenziale.

L’obiettivo per Dente ora è confermarsi e continuare a crescere nel miglior modo possibile, consolidando il proprio ruolo tra i pali e mirando a traguardi importanti nel calcio professionistico.