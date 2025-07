Sunderland, Ghisolfi nuovo Director of Football

Il Sunderland AFC è lieto di confermare la nomina di Florent Ghisolfi a nuovo Director of Football del club. Il francese inizierà a lavorare allo Stadium of Light a partire dal 3 luglio 2025, dopo aver lasciato il mese scorso il ruolo di Direttore Sportivo dell’AS Roma. La nomina del 40enne rappresenta un’evoluzione organica della strategia a lungo termine del SAFC, che continua a prepararsi per le opportunità e le esigenze della Premier League. Prima del suo incarico nella capitale italiana, Florent ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo presso l’RC Lens e l’OCG Nizza in Ligue 1. La sua carriera di giocatore, durata 11 anni, ha incluso periodi con l’SC Bastia e lo Stade de Reims, dove è poi diventato vicedirettore, incarico che ha ricoperto anche all’FC Lorient dal 2017 al 2019.

Le parole di Ghisolfi

Florent Ghisolfi ha dichiarato: “Il Club – giocatori, staff e tifosi – ha raggiunto un risultato incredibile la scorsa stagione. Insieme, queste persone hanno riportato il Sunderland in Premier League e io sono fortemente determinato a portare la mia esperienza e a sostenere questo gruppo per garantire che la squadra sia pronta a fare il prossimo passo. È una sfida entusiasmante e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Kyril, Kristjaan e Régis per goderci questo nuovo capitolo della storia del Sunderland, insieme ai nostri tifosi“.